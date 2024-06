Bagarre alla Camera durante la discussione del disegno di riforma della Costituzione

Forti momenti di disordine in Aula alla Camera durante la discussione del disegno di legge sulla riforma della Costituzione per l’Autonomia differenziata. La protesta delle opposizioni è iniziata quando i deputati di Pd, M5S, Avs, Iv e Azione si sono alzati in piedi e hanno sventolato le bandiere tricolori dell’Italia, cantando l’inno d’Italia e urlando “Vergogna”. Poco dopo, le opposizioni hanno intonato anche ‘Bella Ciao’, costringendo nuovamente Fontana a sospendere la seduta. Nelle immagini, anche il momento in cui il deputato M5S Leonardo Donno ha provato a consegnare una bandiera dell’Italia al ministro Roberto Calderoli, venendo aggredito dal leghista Igor Iezzi.

