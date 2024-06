Il leader del Movimento ai parlamentari: "Ora assemblea costituente degli iscritti per discutere la modifica delle regole"

Davanti all’assemblea congiunta dei parlamentari M5S, il leader Giuseppe Conte – a quanto si apprende – ha spiegato che non intende nascondere la responsabilità per la sconfitta e ha offerto la sua “disponibilità a mettersi per primo in discussione”, addirittura a farsi da parte se la comunità dovesse ritenere che la sua guida “possa oggi rivelarsi un ostacolo” agli obiettivi e al perseguimento dei valori M5S.

“Un’assemblea costituente” di tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle, in presenza e da remoto, “per discutere insieme del miglioramento delle regole e per definire le modifiche che riterremo necessarie”. Questa – a quanto si apprende – la proposta avanzata dal leader del M5S, Giuseppe Conte, durante l’assemblea congiunta dei parlamentari.

“Una comunità politica seria e matura non si nasconde dietro le più varie giustificazioni” perché “una comunità matura si assume la responsabilità dei propri errori. L’unica cosa che non faremo mai è dire che hanno sbagliato gli elettori”, aggiunge Conte, che a quanto viene riferito, avrebbe invitato tutti ad analizzare le cause che hanno portato al risultato discutendo, approfondendo le ragioni della sconfitta, perché solo così si può fare autocritica, rimediare agli errori commessi e fare meglio in futuro.

