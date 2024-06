Bufera per le parole pronunciate in un'intervista al Tg3

Polemiche per le parole di Roberto Salis sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a un giorno dall’elezione al Parlamento Europeo della figlia Ilaria. “Adesso è il momento di vedere le istituzioni italiane che fanno quello che dovrebbero fare per difendere un cittadino. Se ci fosse la Thatcher in questo momento a capo del governo, sicuramente risolverebbe la situazione nel giro di tre ore. Se al posto della Thatcher c’è il nano Mammolo, questa roba probabilmente andrà avanti in eterno. Per cui bisogna capire nelle istituzioni italiane se c’è una persona come la Thatcher o come il nano Mammolo“, ha detto Salis intervistato dal Tg3. Molte le affermazioni di indignazione e le richieste di scuse da parte degli utenti sui social per un paragone che viene definito offensivo. Salis, maestra milanese di 39 anni, è sotto processo in Ungheria da più di un anno per presunte lesioni personali ai danni di alcuni neonazisti a Budapest e solo recentemente è stata trasferita dal carcere agli arresti domiciliari nella capitale magiara. Con l’elezione al Parlamento Europeo, dovrà essere scarcerata e il suo processo dovrà essere sospeso, in modo da consentirle di svolgere il suo ruolo politico.

