Il premier ungherese: "Se più forti avremo un’attrazione gravitazionale per il Ppe"

“Se il gruppo Ecr e Id sono d’accordo tra loro e ci uniamo a questa cooperazione, la destra finirà seconda, lasciando dietro di sé i socialisti, i Verdi e Renew Europe. Solo il Ppe sarà davanti a noi, ma se creiamo una destra forte, avrà un’attrazione gravitazionale per il Ppe. Potrebbero unirsi anche alcuni dell’ala estrema del Ppe. Se avrà successo lo vedremo in poche settimane, meno di un mese”. Così il premier ungherese Viktor Orban, in una video intervista per il blog Hungary.

Il partito di Orban, Fidesz, ha ottenuto 11 seggi alle elezioni europee. L’ipotesi di unirsi al gruppo Ecr, guidato dal partito di Giorgia Meloni, era stata rimandata a dopo le elezioni.

