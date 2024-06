Sotto la soglia psicologica del 10%, il risultato del Carroccio è trainato dal generale, candidato in tutte le circoscrizioni

Sotto la soglia psicologica del 10%, il risultato della Lega è trainato da Roberto Vannacci. Candidato in tutte le circoscrizioni, il generale raccoglie oltre mezzo milioni di voti, circa 180 mila al Nord Ovest, 138mila a Nord Est, 94mila al Centro, 71mila al sud e circa 35mila nelle Isole.

In merito alle sue prospettive di elezione, Vannacci, raggiunto al telefono da LaPresse ha dichiarato: “I dati in alcune parti d’Italia sono positivi, aspetto quelli più consolidati. Non mi sento ancora un europarlamentare, solo una persona che guarda la televisione con gli amici. Non c’è emozione”.

