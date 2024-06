La polemica del generale contro il Senatur, che ha dichiarato di votare Forza Italia

Cresce il malumore all’interno della Lega dopo i risultati delle elezioni europee, in cui il Carroccio, secondo le prime proiezioni, ha preso una percentuale di voti tra l’8 e il 9% ed è stato superato da Forza Italia. Ma già da mesi in molti, specialmente tra i leghisti ‘della prima ora’, chiedono che il segretario Matteo Salvini passi la mano: tra di loro Umberto Bossi, che ha dichiarato di votare Forza Italia a queste consultazioni. Oggi, nella notte elettorale, a polemizzare proprio contro il ‘Senatur’ è il generale Roberto Vannacci, candidato di punta di Salvini (da indipendente) nella corsa all’Europarlamento per la Lega. “Non essendo un politico non so valutare dal punto di vista politico, dal punto di vista personale queste persone che cambiano faccia in base al vento mi sa di tradimento. Se avessi un amico che di punto in bianco cambia bandiera lo considererei un traditore: questo è un punto di vista personale, dal punto di vista politico lascio esprimere il segretario del partito”, ha detto Vannacci raggiunto al telefono da LaPresse.

Vannacci: “Aspetto dati consolidati, non mi sento ancora eurodeputato”

Per quanto riguarda, invece, le sue prospettive di elezione, Vannacci ha detto: “I dati in alcune parti d’Italia sono positivi, aspetto quelli più consolidati. Non mi sento ancora un europarlamentare, solo una persona che guarda la televisione con gli amici. Non c’è emozione”.

