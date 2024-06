Così il segretario del Carroccio commentando i risultati elettorali di ieri

“La Lega è sopra il risultato delle Politiche del 2022, ha superato i due milioni di voti. Il generale Vannacci contestato da mezzo mondo ha superato il mezzo milione di preferenze. Ringrazio tutti i candidati che hanno corso in maniera encomiabile. Sottolineo il dato del Friuli con il 15%, piuttosto della Calabria superiore al 9%: una constatazione nei fatti, e non nelle ipotesi, che la scelta nazionale è la scelta del futuro per quello che ci riguarda”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa nella sede di via Bellerio indetta per commentare il risultato delle elezioni europee.

“Noi abbiamo questa settimana in calendario l’autonomia che è un diritto non solo per lombardi e veneti, ma che sarà un’opportunità di sviluppo e di crescita per tutta Italia. Andremo a valutare e a verificare là dove si è cresciuti e là dove ci si è fermati”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata