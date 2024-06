Il padre dell'attivista: "Spero non ci si fermi davanti alla burocrazia"

“Ilaria è contenta e incredula. Credo che abbia dormito poco e nulla stanotte. Adesso bisogna completare l’opera e fare tutto quello che serve per portarla a casa il prima possibile. Tra l’altro lunedì sarà il suo compleanno, sarebbe la cosa migliore che lo facesse a casa sua. Spero non ci si fermi davanti alla burocrazia, non è più una richiesta del papà di Ilaria ma la richiesta di 170mila cittadini italiani che hanno votato per lei”. Lo ha detto il padre di Ilaria Salis Roberto a margine della conferenza stampa di AVS a Roma. Grazie al numero alto di preferenze raggiunte è certa l’elezione al Parlamento europeo dell’insegnante milanese che porterà all’attivazione dell’ immunità parlamentare e quindi alla sospensione dei domiciliari in Ungheria.

