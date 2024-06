Il capogruppo al Senato commenta l'affluenza alle urne dopo i risultati

Il problema dell’affluenza è la disaffezione, magari anche per “Alcune inchieste che scattano durante la campagna elettorale. Perché poi ci sono vicende che risalgono a quattro anni prima e poi scottano all’improvviso. Detto questo, la sfiducia degli elettori è un problema”. Lo ha detto il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, parlando con i cronisti nella sede del partito a Roma in merito ai primi risultati delle Europee. “Non lo dobbiamo sottovalutare – ha aggiunto – ma noi guardiamo oggi a un risultato strepitoso di Forza Italia che nessuno ci attribuiva. Siamo stati gli unici a crederci. Antonio Tajani è stato tenace. C’è stato un gruppo dirigente composto, coeso. Quindi abbiamo anche dimostrato come si reagisce a una vicenda come la perdita di un leader come Berlusconi, continuando nell’azione politica e dimostrando sul campo che quell’idea è valida al di là della presenza insostituibile di un leader storico. Per noi questo era anche personalmente, per tutti noi, un passaggio della vita fondamentale, quindi c’è un valore morale del risultato che è ancora superiore al gigantesco risultato numerico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata