È record negativo per l’affluenza: il numero dei non votanti supera quello di chi si è recato alle urne. Secondo il dato definitivo pubblicato dal Viminale, i votanti sono stati il 49,69% degli aventi diritto. L’affluenza è più alta al Nord-Ovest, al 55,09%, quasi 20 punti in più che nelle isole, dove è andato a votare il 37,77%; al Nord-Est il 53,96, al Centro il 52,53%, al Sud 43,72%. Secondo le serie storiche del Viminale, nel 2019 l’affluenza era stata del 56%. Alta l’affluenza tra gli studenti fuori sede: ha votato oltre l’80% di coloro che si era registrato.

Amministrative: in calo affluenza, Regionali Piemonte al 55,3%, Comunali al 62,68

Affluenza in calo anche per le elezioni amministrative. Per le elezioni regionali in Piemonte si è recato alle urne il 55,3% degli aventi diritto, il dato precedente del 2019 era il 63,34%. In questa tornata elettorale si votava anche per 3.700 Comuni e l’affluenza è stata del 62,68%, anche in questo caso in calo rispetto al dato precedente del 67,75%.

