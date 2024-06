Il commento della candidata a sindaco per il centrosinistra

“Intanto con gli exit poll ci vuole prudenza, aspettiamo i risultati domani dalle urne. E’ chiaro che rispetto ai sondaggi che stavano girando nelle ultime settimane i risultati degli exit poll sono molto migliori per cui c’è soddisfazione”. Così Sara Funaro, candidata a sindaco di Firenze per il centrosinistra, commentando i primi exit poll che la danno in vantaggio rispetto al candidato del centrodestra Eike Schmidt, mentre molto più indietro si troverebbe Stefania Saccardi, candidata per Italia Viva. Un risultato che sembrerebbe preludere al ballottaggio.

