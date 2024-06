Il presidente del Movimento 5 Stelle ha votato al Liceo Ginnasio Statale “Virgilio”

Alle ore 15 di sabato si sono aperte le urne del capoluogo partenopeo per le elezioni europee 2024. Diversi cittadini già in fila per votare. Si vota fino alle 23 e domenica, 9 giugno, dalle 7 alle 23.

