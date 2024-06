È accaduto in diversi seggi della città e in provincia

Diverse schede elettorali che dovevano servire per le elezioni Europee sono rimaste sporche di inchiostro fresco. È accaduto in alcuni seggi di Brescia e provincia. In sostanza, nello spazio riservato alle “preferenze” è rimasto impresso il simbolo dei partiti. È probabile che le schede siano state piegate e impacchettate quando l’inchiostro era ancora umido di stampa, causando il “trasferimento” di immagine. Spetta ora alla Prefettura stabilire come procedere.

