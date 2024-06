Il generale, candidato indipendente con la Lega alle Europee: "Stoltenberg dovrebbe stare attento a quello che dice"

È sulle note di ‘Generale’ di Francesco De Gregori e ‘Give peace a chance’ di John Lennon la chiusura della campagne elettorale della Lega a Roma, in piazza Santi Apostoli. Attesi sul palco il segretario Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci. Sul palco il mantra della campagna ‘Torniamo liberi – Più Italia! Meno Europa’.

“La Nato non è coinvolta nel conflitto. Stoltenberg dovrebbe stare attento a quello che dice, il Consiglio dell’Alleanza Atlantica non ha mai deliberato un’azione ostile nei confronti della Russia. Non so se Putin sia tra i vincitori, sicuramente non è peggio di Stalin, vale la pena negoziare la pace” ha detto il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente con la Lega alle elezioni europee, a margine della chiusura della campagna in piazza Santi Apostoli a Roma.

Vannacci: “Non so se prendo tessera, importante è condividere ideali”

“Mi iscriverò alla Lega? Vedremo, l’importante non è l’iscrizione a un partito, ma la condivisione di ideali e principi” le parole di Vannacci. “Mi sono presentato come candidato autonomo all’interno della Lega perché condivido gli ideali di Patria, sicurezza, identità, sovranità. Ma tengo la mia identità”, ha detto, aggiungendo che “con il ministro Salvini ci sentiamo poco, spesso solo per messaggio. Non abbiamo una strategia condivisa, siamo intonati e in armonia senza aver bisogno che uno dica all’altra cosa fare”.

Vannacci: “Dado è tratto, fate una bella ‘Decima’ su simbolo Lega”

“Visto che il dado è tratto fate in modo di fare una bella ‘Decima’ sul simbolo della Lega” aggiunge il generale. “Trasformerò il prossimo 8 e 9 giugno nel nostro Rubicone”, ha concluso.

Vannacci chiama il ‘presente’ in piazza Lega

“I morti sul Carso gridano presente, presente, presente”. Così il generale Roberto Vannacci dal palco del comizio della Lega in piazza Santi Apostoli a Roma. ‘Presente’ ha risposto una parte della piazza.

