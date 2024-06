Il vicepremier e leader della Lega durante una diretta su TikTok

Matteo Salvini attacca ancora una volta il presidente francese Emmanuel Macron. “Io voglio la pace nel mondo, non sopporto Macron e quelli che parlano di guerra, di bombe, di missili. Non sopporto i guerrafondai, sono un pacifista. Peace and love”, ha detto il vicepremier e leader della Lega durante una diretta su TikTok. “Penso tutto il male possibile del presidente francese che vuole la guerra, parla di guerra, dice che non esclude che manderemo soldati europei e, quindi, anche italiani a combattere e a morire in Ucraina. Io lo escludo. Chi vota la Lega vota per la pace”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata