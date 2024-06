Il governatore della Campania: "Fondi di sviluppo e coesione paralizzati"

“Fino ad ora noi abbiamo avuto modo di apprendere di alcune frottole. Ve lo ricordate: i 100 euro per le tredicesime, gli extraprofitti. Nel frattempo abbiamo la ZES che è paralizzata, i fondi sviluppo e coesione paralizzati da un anno“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. “Abbiamo avuto modo di conoscere alcune frottole, potevamo dire con un linguaggio popolare alcune ‘palle’. Questa delle liste d’attesa è una mongolfiera, non è una palla. Qui non c’è un euro. Non c’è altro da dire se non che si concluda quanto prima possibile questa effervescente campagna elettorale” è la stoccata del governatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata