Il ministro della Salute: "Con Giorgetti clima di grande collaborazione e rispetto"

“Per il 2024 il tetto di spesa per il personale sanitario passerà, per le regioni che ne facciano richiesta, dal 10 al 15%, mentre a partire dal 1° gennaio 2025 aboliremo il tetto di spesa“. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in conferenza stampa dopo che il cdm ha approvato il dl e il ddl sulla riduzione delle liste di attesa.

Schillaci: “Con Giorgetti clima di grande collaborazione”

“Nonostante le descrizioni sui giornali di tensioni tra me e il ministro Giorgetti c’è sempre stato un clima di grande collaborazione. È chiaro che io faccio le richieste peril ministero della Salute e Giorgetti deve tenere a posto i conti pubblici. C’è grande rispetto, alla fine abbiamo portato a casa quello che ci eravamo prefissi” sottolinea il ministro della Salute.

