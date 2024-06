Gli operai protestano contro l’accordo sindacale del 10 gennaio scorso

Usb e Cobas scendono in piazza a Roma in occasione dello sciopero generale dei lavoratori manutenzione di Rete ferroviaria italiana. A Porta Pia, davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa un centinaio di lavoratori con l’elmetto in testa si sono radunati al culmine di un corteo partito dalla Stazione Termini. Gli operai protestano contro l’accordo sindacale del 10 gennaio scorso lamentando una turnazione di giorni di lavoro eccessiva e chiedendo più garanzie di sicurezza e sono in attesa di un incontro con il ministro Salvini. Spazio anche per il ricordo delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009: in piazza uno striscione con i volti delle persone morte nello scontro ferroviario e la scritta “No alla prescrizione per Viareggio” esposta da alcuni membri dell’associazione delle vittime.

