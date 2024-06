In occasione del comizio conclusivo di Meloni per le elezioni europee. In centinaia a intonare slogan e cori identitari

La sezione giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, ha marciato in corteo da Villa Borghese a Piazza del Popolo in occasione dell’evento conclusivo per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Roma in vista delle elezioni europee. A pochi minuti dall’intervento dal palco della premier Giorgia Meloni, centinaia di ragazzi sono entrati in piazza cantando l’inno d’Italia e intonando slogan e cori identitari. Al loro arrivo sono stati salutati, accolti e ringraziati dalla piazza e anche da Giovanni Donzelli, rappresentante dell’organizzazione FdI che ha presentato l’evento. Gli appartenenti a Gioventù Nazionale hanno anche brandito alcuni cartonati con i volti di giornalisti e personaggi politici dell’opposizione come Elly Schlein, Corrado Formigli e Lucia Annunziata, con la scritta: “Anche se loro ci rimangono male, tu scrivi Giorgia“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata