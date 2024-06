La ministra del Turismo a margine della chiusura della campagna elettorale di FdI a Roma

“Non ho problemi di posti, nella vita”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha risposto a margine della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le europee in piazza del Popolo a Roma a chi le chiedeva se temesse di essere a rischio dopo l’appuntamento elettorale. “Pericolo di rimpasto? Giorgia Meloni ha detto che non farà nessun rimpasto”, ha ribadito ancora.

