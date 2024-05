Matteo Cozzani e Giovanni Toti

Il 39enne si trova ai domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale

L’ormai ex capo di gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani ha ufficializzato le dimissioni. Il 39enne si trova ai domiciliari con l’accusa di corruzione elettorale nella maxi inchiesta ligure.

L’ex sindaco di Portovenere avrebbe confermato via pec le sue dimissioni ma già giorni fa, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, il suo legale aveva annunciato istanza di revoca della misura cautelare spiegando che ‘non sarebbe più stato capo di gabinetto’ e quindi sarebbero venute a mancare le premesse per la misura dei domiciliari.

