Il documento è già stato depositato. I gruppi di minoranza chiedono al governatore di fare un passo indietro

I gruppi di minoranza del Consiglio regionale della Liguria, dal PD al M5S ma anche Lista Sansa e Linea Condivisa, hanno presentato una mozione di sfiducia in Assemblea nei confronti del Presidente della Regione – sospeso – Giovanni Toti, ai domiciliari dallo scorso 7 di maggio con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta della procura di Genova. Il documento è già stato depositato.

Sarà discusso in aula non prima di 3 giorni dalla presentazione e non oltre i 10 giorni dal deposito. Un atto politico che vede unita l’opposizione regionale per chiedere un passo indietro da fare del governatore.

