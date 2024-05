Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha convocato d'urgenza una riunione

Giuseppe Santalucia ha convocato d’urgenza una riunione della giunta dell’Anm dopo il via libera del Consiglio dei ministri al ddl riforma che separa in modo netto le carriere nella magistratura. “Leggeremo il testo e valuteremo”, ha detto a LaPresse il presidente dell’Associazione nazionale magistrati. “Lo sciopero? Non lo so, ho convocato la giunta, decideremo. Siamo in una fase di studio”.

