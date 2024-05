Separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato, una Alta Corte disciplinare: queste le novità della bozza visionata da LaPresse

Otto articoli, con modifiche all’articolo 87 della Costituzione e all’intero Titolo IV: separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm entrambi presieduti dal Capo dello Stato, e una Alta Corte disciplinare. Questo prevede la bozza della riforma costituzionale della giustizia, visionata da LaPresse. Le nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare “sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”, prevedono le disposizioni transitorie della riforma all’articolo 8.

Sorteggio per componenti laici e togati dei due Csm

La bozza di riforma prevede l’istituzione di due Csm, con sorteggio per la componente laica e per quella togata. “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica – si legge nella norma che cambia l’articolo 104 della Costituzione -. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione“.

Mentre “gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”.

Alta corte disciplinare con 15 giudici

Cambiano le attribuzioni dei nuovi organi di autogoverno della magistratura. Ciascuno dei due Csm ha competenze sulle “assunzioni le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”. Mentre la giurisdizione disciplinare, nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, “è attribuita all’Alta Corte disciplinare“, si legge nella bozza.

L’Alta Corte è composta da “quindici giudici”: tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, “tre estratti a sorte” da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da “sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte” tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione solo dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

