Il presidente campano sottolinea l'assenza della premier alla commemorazione della strage di Piazza della Loggia

“Ieri mi sarei aspettato innanzitutto una visita a Brescia. Una data simbolo per il nostro Paese. I campetti di Caivano si possono inaugurare in qualunque momento, quell’anniversario no. Sarebbe stato doveroso andare a Brescia a rendere omaggio ai caduti e a confermare l’impegno contro il neofascismo, che ha tormentato l’Italia per decenni. Poi decida il suo programma la presidente del Consiglio“. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, rimprovera così Giorgia Meloni per la sua assenza alla commemorazione dei cinquant’anni della strage di Piazza della Loggia. Il botta e risposta tra il governatore campano e la premier prosegue, quindi, all’indomani della visita della premier a Caivano e allo scontro che c’è stato tra i due. De Luca ha parlato a margine dell’evento di inaugurazione del terzo Meeting Grandi Ospedali presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

