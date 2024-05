La vicepresidente del Senato: "Non ci servono interventi spot"

“Non ci servono interventi spot, ci servono interventi strutturali che facciano in modo che tutte le periferie, tutte le Caivano d’Italia, possano rinascere. Serve lavoro, servono presidi di legalità, serve anche partire dal rafforzamento della scuola, di quell’educazione che passa anche attraverso gli esempi che si danno e l’esempio di ieri non è un esempio positivo”. Lo ha detto Maria Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, commentando lo scontro De Luca – Meloni a margine dell’inaugurazione del 3° Meeting Grandi Ospedali 2024 presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

