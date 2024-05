Il vicepremier riprende la polemica nata attorno alle parole di Papa Francesco: "In decine di Paesi l'omosessualità è punita anche con la pena di morte"

Matteo Salvini riprende la polemica nata attorno alle parole di Papa Francesco e attacca gli Stati in cui l’omosessualità costituisce un reato. “Prima si parlava del Santo Padre e delle polemiche, ci sono alcune decine di Paesi oggi al mondo dove l’omosessualità è considerata un reato. Noi abbiamo il gay pride, le sfilate e tutto quello che vediamo e in decine di Paesi islamici l’omosessualità è punita con il carcere e anche con la pena di morte. Di che cosa stiamo parlando?”, ha detto il vicepresidente del Consiglio durante la presentazione del suo libro ‘Controvento’ a Milano. “Non ce l’ho con l’Islam, ma io con quei Paesi non posso avere uno scambio economico e culturale alla pari”, ha aggiunto.

