La segretaria Pd: "Progetto anacronistico, analisi del 2012"

La segretaria del Pd Elly Schlein ha criticato il progetto del ponte sullo Stretto di Messina e per farlo ha realizzato una diretta su Instagram direttamente dal traghetto che dalla Calabria conduce in Sicilia: “È un progetto anacronistico, inutile e dannoso, oltre che molto dispendioso“. “L’analisi su cui si basa il progetto è molto datata, è del 2012 – prosegue Schlein – Il rapporto dei costi/benefici era precario allora e fu la causa dello stop e oggi appare assolutamente non sostenibile. Nell’ultima manovra l’unico investimento era per il ponte, 14 miliardi che il Governo avrebbe potuto destinare alla sanità, alla scuola, all’emergenza casa, alla messa in sicurezza delle abitazioni, ma nulla: Salvini vuole il suo spot elettorale“.

