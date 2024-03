La segretaria dem a Messina

“Lo dico con una punta di emozione: il Pd è compattamente, da nord a sud, al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del ponte che sta portando avanti Matteo Salvini“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a Messina nel corso di una manifestazione organizzata per dire no al Ponte sullo Stretto. “Oggi Salvini si permette di dire che loro lavorano per costruire e noi lavoriamo per fermare. E’ il governo di Giorgia Meloni che sta fermando l’economia del paese, che sta tardando gli investimenti del Pnrr lasciando nell’incertezza le imprese e i comuni, tagliando le risorse senza garantire di rimetterle”, aggiunge la leader dem che conclude: “Alla fine si è scoperto che il ponte prendeva risorse dalla regione Sicilia e dalla regione Calabria. Investimenti che erano previsti per altre infrastrutture che avrebbero dato risposte più in fretta. Non abbiamo sentito le voci dei presidenti di queste regioni, antepongono gli interessi di parte a quelli delle collettività che rappresentano. Invece viene prima l’interesse della propria comunità”.

