Il centro era stato teatro delle violenze sessuali ai danni di due cuginette di appena 10 e 12 anni

La premier Giorgia Meloni inaugura il “Centro Pino Daniele“, ex “Delphinia”, di Caivano. Il centro ha riaperto oggi al termine di mesi di lavori di bonifica, ristrutturazione e riqualificazione nell’ambito del progetto “Illumina Caivano” affidato dal Governo a Sport e Salute.

“La mia emozione stamattina è ai limiti della commozione – ha detto Meloni – Il messaggio di oggi è che lo Stato può fare la differenza e che le istituzioni possono mantenere i loro impegni. Siamo partiti da un orrore indicibile, quella violenza perpetrata dal branco su due bambine innocenti e dal fallimento delle istituzioni che qui non sono riuscite a difendere i più deboli, i più fragili”. Il centro, abbandonato per lungo tempo, era stato teatro delle violenze sessuali ai danni di due cuginette di appena 10 e 12 anni. Oggi rinasce come nuovissimo centro sportivo dotato di piscina, campi da calcio, da tennis e da padel, di uno skate park e presto di un teatro da 500 posti e un anfiteatro all’aperto da mille posti.

