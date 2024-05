All'interno della struttura, abbandonata da anni, sono avvenute violenze sessuali su due cuginette di 11 e 12 anni

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa a Caivano, in provincia di Napoli, per la riapertura del centro sportivo ex Delphinia appena riqualificato. Il centro sportivo ospita una piscina, due campi da tennis, uno skate park e un campo da calcetto. La struttura, abbandonata da anni, è diventata tristemente nota perché al suo interno sono avvenute le violenze sessuali su due cuginette di 11 e 12 anni, caso che ha attirato l’attenzione sul territorio di Caivano da allora oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva. All’esterno della struttura una ventina di manifestanti dell’associazione “Casa mia” protestano contro gli abbattimenti delle case abusive.

Don Patriciello: “Oggi niente polemiche, lasciateci gioire”

“Oggi è una bella giornata, lasciamo stare le polemiche, lasciateci gioire”. Queste le parole di don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, presente alla riapertura del centro sportivo ex Delphinia in attesa dell’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

