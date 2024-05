Il ministro dell'Economia: "Speriamo in una proposta definita al vertice dei leader"

Si è concluso il vertice del G7 Finanze di Stresa. “Tema centrale è stato il supporto all’Ucraina e il più ambizioso utilizzo dei futuri introiti” degli asset russi “da destinare come una sorta di garanzia a favore del prestito di cui l’Ucraina avrà bisogno negli anni a venire, e il ministro Marchenko oggi lo ha confermato concentrandosi sul bisogno di energia. Sono stati fatti dei progressi, la partita più importante non è ancora finalizzata perché presenta problematiche significative dal punto di vista tecnico e legale, quello che è importante è il forte posizionamento politico da parte di tutti i Paesi del G7” ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa.

Giorgetti: “Su asset russi speriamo proposta definita a vertice leader”

“L’intesa è politica, i dettagli sono parte sostanziale in questa vicenda perché gli asset russi sono in gran parte in Europa e quindi dobbiamo adeguare la regolamentazione europea per il possibile utilizzo. Il successo dell’Ue dei giorni scorsi è stato un grande passo avanti” ma la proposta Usa “implica un accordo a 27 e dunque vanno coinvolti gli altri Paesi. Si lavorerà per cercare di arrivare al vertice dei leader con una proposta definita a livello tecnico e quantitativo. Non è un percorso semplice ma siamo fiduciosi” le parole di Giorgetti.

