Gentiloni: "Possibile intesa politica al vertice dei leader"

Timidi passi avanti su un accordo del G7 sull’utilizzo dei profitti degli asset russi congelati in Europa per finanziare la ricostruzione in Ucraina. A Stresa in Piemonte c’è il vertice dei ministri delle Finanze delle sette maggiori economie mondiali e in quella sede il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha detto che un’intesa potrebbe arrivare già nel corso del G7 dei capi di Stato e di Governo previsto per metà giugno in Puglia. “È un progressivo avvicinamento all’obiettivo politicamente auspicato e auspicabile che ha evidentemente ha difficoltà tecniche e di regolazione, di basi legali a livello europeo serie. È stato raggiunto un primissimo risultato, sui futuri proventi i problemi aumentano, stiamo lavorando per arrivare a una soluzione, speriamo di porre qui le basi per arrivare a una soluzione per il vertice a metà giugno“.

Lindner: “Nessuna proposta sul tavolo, solo dichiarazioni”

Le parole di Gentiloni arrivano dopo che il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, aveva predicato calma avvisando che, prima di arrivare un accordo sugli asset russi, sarà necessario del tempo. “L’Ue ha fatto enormi progressi sulla questione degli asset russi, abbiamo trovato una soluzione sull’uso dei proventi straordinari per il supporto all’Ucraina e la Germania è pronta a discutere tutte le proposte ma al momento non c’è alcuna proposta, solo dichiarazioni pubbliche e quindi c’è molto lavoro da fare prima di decidere se c’è la possibilità di introdurre lo strumento proposto dagli Usa. Non dovete aspettarvi niente da questo meeting perché non c’è niente sul tavolo su cui lavorare. Quando qualcosa arriverà saremo pronti a discuterne”, ha detto Lindner intercettato dai cronisti italiani. A chi gli ha chiesto quale sia il nodo giuridico della proposta Usa, Lindner ha ribadito che “non conosciamo nessuna proposta, sappiamo solo quello che è stato proposto pubblicamente”.

