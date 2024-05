Così il Ministro dell'Economia a margine del meeting in corso a Stresa

“Sono in questo magnifico posto, vicino a casa mia, lontano dalle questioni romane e voi mi volete ricacciare all’inferno. Vabbè”. Così il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti risponde ai giornalisti che domandavano su temi distanti dagli argomenti del G7 in corso a Stresa e per il quale, il titolare dell’Economia aveva convocato un punto stampa.

Scherzando poi sul maltempo che imperversa sulla location, Giorgetti ha detto: “Certamente l’acqua e il temporale che ci sta tormentando è benedetto per tanti versi perché, io sono uomo di lago e se c’è un lago vuol dire che c’è acqua perché altrimenti non ci sarebbe il lago. Ma io conosco questi luoghi e Stresa è il luogo ideale e devo dire che tutte le delegazioni internazionali sono rimaste estremamente colpite sia della bellezza dei luoghi e della magnifica semplicità in cui siamo riusciti a presentare certe situazioni”. Prima di lasciare la sala stampa, Giorgetti ha lasciato una lunga dedica sul libro degli ospiti dell’hotel: “Ma non vi dico cosa ho scritto, c’è la privacy”.

