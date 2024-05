Il ministro dell'Economia accoglie il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il commissario Europeo Paolo Gentiloni

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti è sul palco in riva al Lago Maggiore con il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta in attesa di accogliere i ministri delle Finanze del G7 a Stresa. “Gli uccelli volano bassi, speriamo non piova”, dice Giorgetti a Panetta.

Si avvicina il commissario Europeo Paolo Gentiloni, che fa i complimenti ai due ospiti per la qualità della cena della sera precedente e per la bellezza della location. “Devi fare i complimenti al ristorante di ieri sera”, dice Gentiloni. “Qui ho ritrovato il mio microclima e stanotte ho dormito benissimo”, confida Giorgetti.

