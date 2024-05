Via libera dal Consiglio dei ministri al piano proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto ‘salva-casa’ proposto dal ministro delle Infrastrutture. Entrerà “nelle case di milioni di italiani in maniera positiva e risolutiva, tagliando i tempi burocrazia. Culturalmente, è una rivoluzione liberale: nella Pa passiamo da silenzio rigetto a silenzio assenso, che è al passo con la modernità”. Lo ha detto Matteo Salvini, al termine del Cdm. E ha aggiunto: “Non si tratta di fare un condono sugli esterni, sulla villa con piscina a tre piani. Nella maggioranza delle case degli italiani c’è un problema decennale che riguarda una suddivisione dei locali diversa dalla piantina originale, che non comporta un carico diverso e che – a decreto pubblicato, spero da lunedì – conto portino tantissima gente in comune a pagare”.

