L'autore Stefano Apuzzo, ex deputato dei Verdi che ha urlato: "Basta armi italiane per il genocidio in corso a Gaza! Liberare gli ostaggi"

Stefano Apuzzo, ex deputato dei Verdi, dopo aver scavalcato una finestra e aver raggiunto tramite il cornicione il balcone sopra l’ingresso principale di Palazzo Montecitorio ha esposto due bandiere della Palestina. “Basta armi italiane per il genocidio in corso a Gaza! Liberare gli ostaggi”, ha urlato l’ex parlamentare che poi è rientrato dalla stessa finestra laterale dalla quale aveva raggiunto l’esterno della Camera. Dopo alcuni minuti le due bandiere sono state rimosse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata