Le ragazze sedute a terra con le mani legate, mentre un miliziano dice "Siete dei cani, vi calpesteremo"

Il Forum dei familiari degli ostaggi israeliani a Gaza ha pubblicato un filmato straziante che mostra il rapimento di cinque soldatesse dell’esercito di Israele dalla base di Nahal Oz da parte dei terroristi di Hamas il 7 ottobre. Il video è stato ripreso dalle bodycam indossate quel giorno dai miliziani mentre attaccavano la base. Si tratta di Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa e Naama Levy. “Il video è una testimonianza schiacciante del fallimento della nazione nel riportare a casa gli ostaggi, che sono stati abbandonati da 229 giorni”, ha scritto in una nota il Forum dei familiari degli ostaggi. “Il governo israeliano non deve perdere nemmeno un altro momento: deve tornare al tavolo dei negoziati oggi stesso”. Nel video si vedono le ragazze sedute per terra con le mani legate dietro alla schiena prima di essere caricate su dei pick-up per essere trasportate nella Striscia di Gaza. Nel filmato si sente un miliziano di Hamas dire “siete delle belle sioniste” mentre un secondo dice “siete dei cani, vi calpesteremo”.

Herzog: “Video mostra al mondo la crudeltà di Hamas”

“Cinque giovani donne trascinate via dai mostruosi terroristi di Hamas. Questo video mostra i momenti strazianti del 7 ottobre, quando cinque giovani donne soldato di un posto di vedetta che proteggeva le città e i Kibbutz nel sud di Israele, sono state picchiate, minacciate di stupro e brutalmente prese in ostaggio dai terroristi di Hamas di Gaza. Il video è stato diffuso dalle famiglie coraggiose e noi continuiamo ad offrire loro tutta la nostra forza e il nostro amore. Il mondo deve guardare a questa crudele atrocità. Coloro che hanno a cuore i diritti delle donne devono parlare apertamente. Tutti coloro che credono nella libertà devono parlare apertamente e fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi“, ha scritto su X il presidente israeliano Isaac Herzog. “Liri, Karina, Agam, Daniella e Naama sono ancora tutte prigioniere di Hamas e stiamo lottando per riportarle a casa così come tutti gli altri ostaggi – 128 in totale”, ha aggiunto.

Netanyahu: “Sconvolto dal video, elimineremo Hamas”

“Sono sconvolto dal video che documenta il rapimento delle nostre care soldatesse. Continueremo a fare di tutto per riportarle a casa”, ha invece scritto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “La brutalità dei terroristi di Hamas non fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le mie forze fino alla loro eliminazione, per garantire che ciò che abbiamo visto stasera non si ripeta mai più”.

