Il leader di Italia Viva: "Ognuno la pensa come vuole, ma il rispetto per le famiglie è la prima cosa"

Matteo Renzi critica le parole del generale Roberto Vannacci, che aveva proposto classi separate per gli studenti con disabilità. “Il punto non è dove chiude la campagna elettorale ma dove l’ha aperta e cioè dicendo che i bambini con disabilità debbano stare in scuole o in percorsi scolastici differenti. A me non interessa fare il controcampo quotidiano a Vannacci ma da zio di una bambina che ha un cromosoma in più che ha la sindrome di down, dico che il generale Vannacci si deve vergognare delle parole che ha detto“, ha affermato il leader di Italia Viva a margine dell’incontro elettorale del partito al Talent Garden di Milano. “Poi ognuno la pensa come vuole e vota chi gli pare ma il rispetto per le famiglie è la prima cosa. Per questo non intendo commentare la campagna elettorale di Salvini e di Vannacci. Noi siamo l’opposto. Loro dicono meno Europa ma devono scegliere perchè meno Europa vuol dire più Cina e non più Padania“, ha aggiunto.

