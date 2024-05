Il leader del Movimento Cinque Stelle: "E' abituata alle giravolte"

Giuseppe Conte critica il redditometro e la decisione di Fratelli d’Italia di reintrodurlo. “Alla fine ci sono arrivati, l’avevano osteggiato per tanto tempo ma poi lo introducono loro. Fratelli d’Italia introducono il Grande Fratello d’Italia, il redditometro stile Meloni. Mi sembra una grande beffa”, ha affermato il presidente del Movimento Cinque Stelle, a Napoli per la presentazione del libro di Pasquale Tridico. “Noi lo avevamo sospeso perché era una misura che non ritenevamo efficace. Questo meccanismo già in passato era stato indigesto a tutti gli italiani e anche alla stessa Meloni che parlava di stato di polizia fiscale ma sappiamo che lei è abituata alle giravolte”, ha detto ancora il leader grillino.

