La premier risponde alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia

La polemica sulla mancanza della parola aborto nella dichiarazione finale del G7 è stata “costruita in maniera artefatta”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia rispondendo a una domanda di un giornalista. “Infatti non è esistita nelle nostre discussioni anche perché non c’era nulla su cui litigare“, ha sottolineato la presidente del Consiglio. “Non c’è alcun riferimento all’aborto perché le cose già date per acquisite non vengono ripetute – ha aggiunto Meloni – nella dichiarazione finale del vertice di Hiroshima era stato già chiarito il diritto all’aborto libero e sicuro”.

