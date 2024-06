La premier nella conferenza stampa conclusiva del summit di Borgo Egnazia

Giorgia Meloni promuove il G7 appena concluso a Borgo Egnazia, in Puglia. “Il G7 ha confermato di non essere una sorta di fortezza chiusa, che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma un’offerta di valori che vuole aprirsi al mondo, per cercare soluzioni legate allo sviluppo insieme”, ha detto la premier in un video diffuso su social al termine dei lavori del Gruppo dei Sette. “Orgogliosa che sia stata smontata la narrazione che vorrebbe l’Occidente contro il resto del mondo, non è così“, ha aggiunto Meloni.

