La presidente del Consiglio durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla rissa accaduta nei giorni scorsi alla Camera: “È molto grave che esponenti della maggioranza cadano in provocazioni, che prevedo aumenteranno”. “Credo che i cittadini italiani si debbano interrogare su quale sia l’amore che hanno per le loro Nazione esponenti politici che cercano di provocare proprio mentre gli occhi del mondo sono puntati su di noi. Ma neanche questo è riuscito a rovinare l’ottima riuscita di questo vertice”, ha concluso Meloni.

