Così oggi in Vigilanza rispondendo alle domande dell'opposizione

“Tengo a precisare che non possono essere attribuiti intenti censori ai vertici aziendali“, così la presidente Marinella Soldi come prima risposta alle domande di alcuni componenti dell’opposizione in Vigilanza sulla questione Bortone-Scurati.

Caso Scurati, Soldi: “Danno alla Rai per come gestita vicenda”

“Non ho ritrattato quanto dichiarato. Da un punto di vista di reputazione di danno all’azienda si doveva agire in maniera unitaria non posso rivelare quello che c’è scritto nell’audit perché è un documento interno all’azienda”. Così Soldi, sempre rispondendo alle domande dei componenti sul caso Scurati-Bortone.

“Una scaletta è un elemento – ha sottolineato – ma i tempismi di queste azioni erano azioni anomale. Questo è quanto anche descritto in cda. Non posso entrare nello specifico merito ma c’erano delle azioni e dei comportamenti che non erano usuali e sono avvenuti da un certo momento in poi. Mi dispiace ma questo dà un contesto e una colorazione a qualsiasi altra azione viene dopo che la policy è stata violata. C’è stato un danno alla Rai non solo del post ma come è stata gestita da un punto di vista sostanziale e di comunicazione questa vicenda”.

Rai, Soldi in Vigilanza: “Molto importanti i rapporti con sindacati”

“Per quanto riguarda i comportamenti sindacali, tengo a dire che i rapporti con i sindacati sono molto importanti e in Rai ci sono molti tipi di contratti lavorativi, giornalisti, dirigenti, impiegati, operai e anche gli orchestrali, perciò è un tema assolutamente all’attenzione, un tema che deve essere molto importante perché questi cambiamenti senza il coinvolgimento e il convincimento dei sindacati non si possono fare”, ha aggiunto Soldi.

