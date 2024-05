Un portavoce del dipartimento di Stato: "Preoccupati per la proliferazione della retorica antidemocratica"

Washington manda un messaggio chiaro a Roma in merito al rispetto dei diritti umani e soprattutto dei diritti della comunità arcobaleno. “I governi, compresi gli Stati Uniti, devono lavorare per garantire che tutti gli individui possano godere liberamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali a cui hanno diritto”, ha detto a LaPresse un portavoce del dipartimento di Stato Usa in merito alla mancata firma da parte dell’Italia della ‘Dichiarazione sul continuo progresso dei diritti umani delle persone Lgbtq+ in Europa’.

“Anche se continuiamo a vedere grandi progressi per l’uguaglianza Lgbtq+ in Europa, compreso il Liechtenstein, che ha appena legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso oggi, rimaniamo preoccupati per la proliferazione della retorica antidemocratica che diffama le persone queer e le loro famiglie quando fanno pressione per il rispetto dei loro diritti umani e libertà fondamentali”.

“Gli Stati Uniti portano avanti con orgoglio gli sforzi in tutto il mondo per proteggere le persone Lgbtq+ dalla violenza e dagli abusi, dalla criminalizzazione, dalla discriminazione e dallo stigma. Siamo solidali con le persone Lgbtq+ di tutto il mondo, che agiscono, spesso correndo grandi rischi, in difesa dei loro diritti umani”, ha aggiunto.

