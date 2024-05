Scambio tra gli uffici legislativi sui provvedimenti che a breve andranno in Cdm, a partire dal Dl 'salva-casa'

Tra Quirinale e Palazzo Chigi è in corso una “interlocuzione fisiologica” sui decreti che presto verranno trasmessi dal governo al Colle. Viene definito così, da fonti qualificate, lo scambio tra gli uffici legislativi dell’esecutivo e della Presidenza della Repubblica sui provvedimenti che a breve andranno in Cdm, a partire dal Dl ‘salva-casa’ annunciato dal ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. Nel merito il Quirinale continua, come avvenuto recentemente per il dl Agricoltura, a prestare “costante attenzione” al rispetto dei requisiti di necessità e urgenza alla base dei decreti.

