Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti fuori dal Senato

“Frizioni in maggioranza sul piano salva-casa? Non mi risulta. Anche perché il testo ancora non c’è. Penso che 99 italiani su 100 che vivono sul pianeta Terra sappiano di cosa stiamo parlando. Su tutto ciò che è all’interno dell’abitazione c’è chi aspetta da anni documenti per poter ampliare di 20 centimetri la finestra o l’antibagno. È un disservizio e noi vogliamo semplificare per rimettere sul mercato migliaia di immobili che abbasseranno il costo degli affitti. Ciò che è esterno all’abitazione è un altro paio di maniche, ciò che è interno va regolarizzato ovviamente dietro pagamento. Come rispondo a chi lo chiama condono? Chiamatelo come volete. A me interessa restituire a migliaia di italiani la disponibilità di un immobile che magari per lavori fatti dal nonno o dal papà trent’anni fa non possono essere messi sul mercato”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini fuori dal Senato, sul pacchetto di misure per la sanatoria di difformità edilizie che il suo dicastero sta preparando. “Quando il decreto in Cdm? Ci stiamo lavorando, conto di ascoltare tutti i ministeri coinvolti, le associazioni e organizzazioni entro fine aprile/inizio maggio. Entro un mesetto”, ha aggiunfo il vicepremier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata