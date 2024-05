La senatrice di Avs: "Il caos mediatico è servito”

“Questa è sicuramente una bellissima notizia. È una grande giornata”. Lo ha detto a LaPresse Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo la concessione degli arresti domiciliari a Ilaria Salis, detenuta in Ungheria per la presunta aggressione a tre neofascisti. “La mobilitazione non finisce oggi, andrà avanti, perché non dimentichiamo che seppure ai domiciliari Ilaria Salis resterà in Ungheria. Il nostro obiettivo è quello di riportarla in Italia Il caos mediatico è servito, come sempre. Quando lo si usa bene il vostro lavoro è fondamentale”, ha detto la sorella di Stefano Cucchi. “Sono molto emozionata e in questo momento il mio pensiero va a Ilaria, ovviamente, e anche ai suoi genitori”, conclude Cucchi.

