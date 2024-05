La proposta è stata approvata all'unanimità alla Camera

Via libera unanime della Camera alla proposta di legge su disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La proposta, approvata in terza lettura da Montecitorio con 232 voti favorevoli, è legge.

