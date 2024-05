La 39enne è detenuta in carcere a Budapest ed è candidata alle europee con Avs

Ilaria Salis, candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra, non può votare. La 39enne italiana è detenuta da oltre un anno in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti durante un evento. L’insegnante milanese dunque ad oggi non può esprimere la sua preferenza e il padre, Roberto, si è subito appellato al governo Meloni affinché trovi una soluzione.

“Stiamo lavorando, se è possibile farla votare la faremo votare”, ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine di un evento di Confcommercio organizzato a Roma. “Stiamo cercando di agevolare in ogni modo la possibilità alla Salis di votare”, ha aggiunto.

